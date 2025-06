Unicredit-Bpm via libera dell’Antitrust Ue | Sì con la cessione di 209 sportelli

Unicredit e BPM ottengono ilvia libera dall’Antitrust Ue, un passo cruciale per la loro fusione. La conferma arriva con la decisione di autorizzare l’operazione, a patto della cessione di 209 sportelli, eliminando le preoccupazioni sulla concorrenza. L’Italia aveva richiesto un rinvio, ma questa richiesta è stata respinta, marcando un’importante svolta nel processo di consolidamento bancario. Il futuro del settore si ridisegna così, aprendo nuove prospettive per il mercato finanziario italiano.

L'operazione lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel per l'acquisizione di Bp, ora, non solleverà più "preoccupazioni in materia di concorrenza". E' stata, inoltre, respinta la richiesta dell'Italia di rinviare la fusione alla sua valutazione.

