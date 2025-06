UniCredit-Banco BPM UE approva acquisizione | via libera all' Ops con cessione di 209 filiali di Gae Aulenti per tutelare la concorrenza

La Commissione europea ha ufficialmente approvato l'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, garantendo la tutela della concorrenza attraverso impegni specifici e la cessione di 209 filiali di Gae Aulenti. La decisione segna un passo importante nel panorama bancario italiano ed europeo, aprendo nuove opportunitĂ di crescita e collaborazione. Scopriamo insieme come questa operazione plasmerĂ il futuro del settore finanziario.

La Commissione europea ha dato il via libera all'acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, subordinando l'autorizzazione al rispetto di impegni specifici per evitare rischi antitrust; respinta la richiesta di rinvio dell'Antitrust italiana.

