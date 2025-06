Un’estate a misura di bambino | corsi di arte manuale fantasia e tradizione a Toritto

In un’epoca in cui il digitale predomina, torna il piacere di scoprire l’arte manuale, la fantasia e le tradizioni con un’esperienza autentica a misura di bambino. A Toritto, Rosaria Coscia, artigiana e designer pugliese, ha creato corsi che valorizzano il ‘fare con le mani’, coltivando pazienza, creatività e radici culturali. Un'opportunità unica per i più giovani di riscoprire il valore della manualità e del gioco creativo.

In un mondo sempre più dominato dagli schermi e dalla velocità digitale, c’è ancora spazio per la lentezza, la pazienza e la bellezza del ‘fare con le mani’. Rosaria Coscia, artigiana e designer pugliese, ha deciso di offrire un’alternativa educativa e profondamente umana ai bambini dai sei anni. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Un’estate a misura di bambino: corsi di arte manuale, fantasia e tradizione a Toritto

