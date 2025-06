Una targa con i versi di Giorgio Caproni dedicati all' ascensore di Castelletto

una testimonianza vibrante della sua eredità letteraria, posta nel luogo che ispirò quei versi immortali. Da stamattina, giovedì 19 giugno 2025, i due versi più emblematici della celebre poesia 'L’ascensore' sono scolpiti, a Genova, sulla targa marmorea dedicata al grande poeta Giorgio Caproni. La targa è stata inaugurata con entusiasmo, celebrando così il legame tra la città e la sua memorabile poetica, un omaggio che respira poesia e storia.

