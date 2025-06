Una Smart è stata distrutta dalle fiamme a piazza Fiume

Una Smart 232 ha bruciato completamente a piazza Fiume, lasciando dietro di sé solo ceneri e un alone di mistero. L’incendio, scoppiato giovedì 19 giugno all’altezza di via Salaria, ha mobilitato i vigili del fuoco e la polizia locale, pronti a chiarire le cause di questa distruzione. Dalle indagini in corso emerge un quadro ancora da definire, ma una cosa è certa: la sicurezza stradale e il rispetto delle regole restano priorità assolute per la comunità.

Il veicolo nella mattinata di giovedì 19 giugno, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco all'altezza di via Salaria. Sul posto i pompieri, che hanno provveduto a domare il rogo e la polizia locale del gruppo II Parioli.

