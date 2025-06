Una settimana fa il disastro aereo in India Il punto delle indagini

Una settimana dopo il tragico incidente aereo in India, le indagini continuano a svelare dettagli cruciali sulla causa dell'incidente. Con impegno e precisione, gli inquirenti analizzano ogni frammento di prova per fare luce su quanto accaduto. Rita Salerno ci guida attraverso gli ultimi sviluppi, offrendo un quadro completo e aggiornato della situazione. Restate con noi per scoprire le novità più recenti e le conclusioni delle indagini in corso.

A una settimana dal disastro aereo in India, il punto delle indagini. Servizio di Rita Salerno TG2000.

Aryan, 17 anni, testimone del disastro aereo in India. «L'ho visto papà , l'ho visto schiantarsi»

Le complicate indagini sul disastro aereo in India

Air India riduce del 15% gli aerei widebody per l’estero dopo l’incidente; Il disastro aereo in India, sotto indagine i motori del Boeing 787: «Entrambi fuori uso subito dopo il decollo»; Il superstite dell'Air India porta a spalla il feretro del fratello morto nel disastro aereo.

Disastro Air India, ipotesi guasto contemporaneo ai due motori dietro lo schianto dell'aereo - Nel video dell'incidente del 12 giugno, in cui hanno perso la vita oltre 270 persone, si vede e sente la procedura per il collasso dei 2 propulsori.

L'unico superstite dell'Air India è stato dimesso e ha presenziato al funerale del fratello, morto nel disastro aereo - Vishwash Kumar Ramesh, l'unico sopravvissuto al disastro aereo dell'Air India della scorsa settimana, che è costato la vita a 279 persone, è stato dimesso dall'ospedale.