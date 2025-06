Una scuola per la pastorizia estensiva di Calascio nel cuore dell’Abruzzo Un’idea di Slow Food e DREAm Italia

Nel suggestivo scenario di Calascio, nel cuore dell’Abruzzo, nasce una scuola dedicata alla pastorizia estensiva, frutto della collaborazione tra Slow Food e D.R.E.Am Italia. Un progetto che mira a dare nuova vita alle aree interne, tutelare le razze autoctone e preservare le tradizioni ancestrali. Un percorso di apprendimento innovativo che valorizza il patrimonio naturale e culturale locale, offrendo opportunità di crescita e sostenibilità per il territorio.

