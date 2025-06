Una jumpsuit nera che scolpisce la silhouette e un bracciale in oro e diamanti con una storia personale E poi il ritorno al suo primo amore | il giornalismo

ha sempre contraddistinta. Indossando una jumpsuit nera che scolpisce la silhouette e un bracciale d’oro e diamanti, Letizia di Spagna ha riacceso il suo legame con il giornalismo, rievocando le radici di una carriera che nessuna corona potrà mai cancellare. In un mondo di protocollo e regali, la sua passione autentica splende ancora più luminosa, dimostrando che il cuore di una professionista autentica batte forte, anche sotto lo sguardo della regalità.

A vrà anche abbandonato il giornalismo, ma Letizia di Spagna ha un legame con la sua professione che va oltre il protocollo reale e che affonda le radici in una carriera mai dimenticata. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Internazionali di Giornalismo “Re di Spagna” 2025, tenutasi alla Casa de América di Madrid, la regina ha fatto ritorno a quell’universo che l’ha formata professionalmente. E lo ha fatto con la grazia che la contraddistingue, indossando un look sofisticato che la slanciava. Un omaggio alla sua storia, ma anche un modello di stile da copiare per le nostre serate estive. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una jumpsuit nera che scolpisce la silhouette e un bracciale in oro e diamanti con una storia personale. E poi, il ritorno al suo primo amore: il giornalismo

In questa notizia si parla di: jumpsuit - nera - scolpisce - silhouette

Kourtney Kardashian, 10 look che hanno fatto la storia del suo stile da regina del total black; Sanremo 2025, i look della finale: Francesca Michielin non emoziona, Cattelan vince la eclissa in total white; Elodie sexy, ecco tutti i look animalier con tutine aderenti!.

Jumpsuit primaverile, il capo comfy-chic di mezza stagione - Il corpetto aderente scolpisce la silhouette con delicatezza, mentre lo scollo a barca mette in risalto ... Come scrive msn.com

La jumpsuit nera di Meghan Markle si conferma la più seguita tra le tendenze moda dell'Inverno - morbida e una cintura rimovibile per creare una silhouette differente a seconda del proprio fisico. Segnala elle.com