Una fuga rivoluziona la classifica del Giro NextGen E ora Lorenzo Finn non potrà attaccare direttamente…

In un Giro d’Italia Next Gen di pura adrenalina, una fuga epica ha rivoluzionato la lotta per la vetta. La quinta tappa ha visto un attacco deciso che ha stravolto le gerarchie, lasciando i favoriti a inseguire. Con il gruppo principale staccato di due minuti, la classifica si è aperta a nuovi protagonisti e sorprese. Ora, Lorenzo Finn si trova in una posizione complessa, lontano dalla possibilità di attaccare direttamente: il gioco è più incerto che mai...

Una fuga a lunga gittata ha caratterizzato la quinta frazione del Giro d’Italia Next Gen, la prestigiosa corsa a tappe riservata agli under 23 che si snoda sulle strade del Bel Paese. Il gruppo dei migliori è giunto con un ritardo di circa due minuti e così la classifica generale è stata ridisegnata in maniera sensibile. L’australiano Luke Tuckwell ha indossato la maglia rosa con un vantaggio di 26” nei confronti dello sloveno Jakob Omrzel e di 36” su Filippo Turconi, mentre i due grandi favoriti della vigilia occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Il belga Jarno Widar ha perso il simbolo del primato e accusa un distacco di 1’23”, mentre Lorenzo Finn è subito alle sue spalle a 1’30”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Una fuga rivoluziona la classifica del Giro NextGen. E ora Lorenzo Finn non potrà attaccare direttamente…

In questa notizia si parla di: fuga - classifica - giro - rivoluziona

Sinner-Alcaraz, scontro totale per la Race: rimonta italiana o fuga spagnola? Proiezioni, classifica e distacchi - Sinner e Alcaraz si sfidano in un attesissimo scontro finale agli Internazionali d’Italia, in programma domenica 18 maggio al Foro Italico.

Il Giro è di Simon Yates! La resa di Del Toro e Carapaz Simon Yates commosso e in lacrime subito dopo l'arrivo per una vittoria del Giro a dir poco inattesa, ma meritatissima alla luce di quello che è successo in questa ultima tappa di montagna del Giro. H Vai su Facebook

Giro del Delfinato: Pogacar da paura. Vingegaard si stacca, crolla Remco: classifica e ordine d’arrivo tappa 6; GIRO D'ITALIA. XDS ASTANA IN PARATA E RIVOLUZIONE IN CLASSIFICA; L’impresa di Yates al Colle delle Finestre: conquista la maglia rosa e ipoteca il Giro d’Italia.

Giro: a Nova Gorica la fuga vincente di Kasper Asgreen, Tiberi perde quasi due minuti - In una tappa apparentemente interlocutoria, quella che oggi ha portato il gruppo a Nova Gorica, il Giro d'Italia ha visto rivoluzionare la classifica ... Come scrive it.blastingnews.com

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: giornata perfetta per la Visma, che vince la 21^ tappa con Olav Kooij e la corsa rosa con Simon Yates. Si legge su ilsussidiario.net