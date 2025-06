Una fame insaziabile di medaglie | Tarquinia è pronta a fare nuovamente il tifo per Simona Scocchetti

Un’inarrestabile passione per il tiro a volo anima gli Azzurri di Tarquinia 232, pronti a sostenere con entusiasmo Simona Scocchetti. La dedizione e l’impegno dei nostri atleti sono senza sosta, puntando sempre all’eccellenza internazionale. Dallo scorso lunedì, cinque talentuosi skeetisti si sono immersi in allenamenti intensi per affinare ogni dettaglio. La sfida è aperta: il nostro obiettivo è conquistare nuove medaglie e scrivere altre pagine di gloria sportiva.

Non si ferma l'attività degli Azzurri di tiro a volo, costantemente al lavoro per mantenere gli altissimi standard di preparazione tecnica e fisica richiesti dall'eccellenza planetaria rappresentata dalla nostra Squadra Nazionale. Dallo scorso lunedì cinque atleti della specialità Skeet si sono.

