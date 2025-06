Una battuta di Michela Giraud fa infuriare la Lazio | botta e risposta sui social

Un’irriverente battuta di Michela Giraud sulla Lazio scatena un acceso scambio sui social, tra provocazioni e risposte velenose. La comica, tifosa della Roma, ha scherzato sul credo biancoceleste, e il club non ha tardato a replicare: “Non riusciamo a ridere”. Lei, con diplomazia, risponde: “Solo una battuta, facciamo pace?” Un episodio che dimostra come anche lo sport possa essere terreno di dialogo… o di polemiche.

"Se fossi Lazio, sarei fascia". Michela Giraud ironizza sulla Lazio in Tv, il club di Lotito se la prende sui social - Giraud ha cercato di smorzare i toni, spiegando che era solo una battuta tra tifoserie rivali, ricordando di avere familiari laziali, e ha colto l'occasione ...