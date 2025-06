un weekend scoppiettante a gatteo ecco tutti gli eventi della notte rosa

Un weekend scoppiettante a Gatteo! Dal 20 al 22 giugno, la città si trasforma nel cuore pulsante della Notte Rosa, celebrando la sua 20ª edizione con un mix irresistibile di comicità, musica e divertimento. Dalle note dei cantautori agli evergreen degli anni ‘90, fino alle colonne sonore più emozionanti, l’evento promette emozioni indimenticabili. Apre il sipario questa festa vibrante: preparatevi a vivere tre giorni di pura magia e allegria!

