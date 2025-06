Un tesoretto per il futuro | la giunta Fvg sblocca oltre 860 milioni per il territorio

Un tesoretto per il futuro: la giunta FVG sblocca oltre 860 milioni per potenziare il territorio. Questa significativa manovra mira a rispondere alle esigenze di ogni settore, con un focus speciale su ambiente, sicurezza, edilizia scolastica e viabilità. Con investimenti strategici, si apre una nuova era di sviluppo sostenibile e progresso per la regione, portando nuove opportunità e garantendo un domani più sicuro e prospero per tutti.

"Questa manovra è pensata per dare risposte concrete alle necessità del nostro territorio in ogni settore, con un'attenzione speciale agli investimenti per l'ambiente, la sicurezza, l'edilizia scolastica e la viabilità". Sono le parole dell'assessora regionale alle Finanze Barbara Zilli

