Un tecnico con esperienza nell’installazione di impianti

Se sei un tecnico esperto nell'installazione di impianti e desideri far parte di un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei rivestimenti metallizzati in alto vuoto, questa è l'opportunità che fa per te. Con almeno 5 anni di esperienza, diploma o laurea in discipline ingegneristiche e solide competenze in chimica, fisica e meccanica, potrai contribuire a progetti innovativi e sfidanti. Unisciti a noi e scopri il tuo prossimo grande traguardo professionale.

Azienda leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti di rivestimento per la metallizzazione in alto vuoto con sede a Bernareggio ricerca un tecnico installazione senior con esperienza di almeno 5 anni. Si richiedono laurea o diploma in discipline ingegneristiche. Ottime conoscenze in chimica e fisica e conoscenze meccaniche. Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto MS Office. Lavoro in team, ottima conoscenza dell'inglese, buona conoscenza della lingua spagnola e francese; disponibilità a fare trasferte nel mondo. Automunito. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

