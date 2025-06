Un posto al sole | le piccole bugie di Gimmy vengono a galla

Nel cuore di un quartiere vivace e ricco di emozioni, le piccole bugie di Gimmy rischiano di compromettere i legami più preziosi. Micaela, divisa tra affetto e senso di giustizia, si trova a fare una scelta delicata che potrebbe cambiare tutto. Con il bar Vulcano pronto ad accogliere nuove avventure e passioni, le sorprese non tardano ad arrivare. Scopriamo insieme cosa riserva il destino ai nostri protagonisti.

Micaela scopre che Gimmy ha violato la punizione, ma si fa impietosire dal bambino e decide di non dirlo a Niko. La sorella di Micaela però la fa ragionare e lei capisce che forse avrebbe dovuto allerasi con il padre e non con il figlio. Poco dopo Niko trova la prova del misfatto e lei spinge Gimmy a raccontare la verità. Al bar Vulcano parte la stagione dei latino americani, e l’occasione diventa galeotta per un ballo tra Mariella e Guido, che vengono beccati in flagrante da Claudia. Scenette frivole e leggere che ci preparano alla pesantezza delle puntate che stanno per arrivare su Giulia, Luca e tutto il lazzaretto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: le piccole bugie di Gimmy vengono a galla

In questa notizia si parla di: gimmy - vengono - posto - sole

Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole. Il bambino ha finalmente completato una verifica in classe senza copiare, ma il buon risultato non cancellare la sua punizione, quindi fa di testa sua. Di Annarita Digiorgio Vai su Facebook

Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole. Il bambino ha finalmente completato una verifica in classe senza copiare, ma il buon risultato non cancellare la sua punizione, quindi fa di testa sua. Di @Ardigiorgio Vai su X

Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole; Un posto al sole, le anticipazioni: che punizione per Jimmy!; Un posto al sole, anticipazioni: Niko trasloca da Valeria (ma ama Manuela). Renato scatena il putiferio con un pranzo.

Un posto al sole: le piccole bugie di Gimmy vengono a galla - Micaela scopre che il bambino ha violato la punizione ma si lascia impietosire e non lo dice subito a Niko, che però trova la prova del misfatto poco dopo. Si legge su ilfoglio.it

Gimmy va dal suo rapper preferito senza il permesso di Nico in Un posto al sole - Il bambino ha finalmente completato una verifica in classe senza copiare, ma il buon risultato non cancellare la sua punizione, quindi fa di testa sua. Scrive ilfoglio.it