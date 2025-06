Un posto al sole | le piccole bugie di Gimmy vengono a galla

Nel cuore di Un posto al sole, le piccole bugie di Gimmy rischiano di venire a galla, mettendo in crisi le relazioni del quartiere. Micaela si trova divisa tra il sentimento di pietà e la necessità di giustizia, mentre Niko si avvicina alla verità . Nel frattempo, al bar Vulcano, si apre una nuova stagione di emozioni con il ritmo dei latino americani e un ballo inatteso tra Mariella e Guido. La soap ci riserva ancora molte sorprese...

