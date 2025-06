Un Posto al Sole anticipazioni 20 giugno | Micaela non si arrende e sfida Gabriela

Prepariamoci a un nuovo, imperdibile appuntamento con "Un Posto al Sole"! Micaela non si arrende e decide di sfidare Gabriela in modo deciso, portando tensione e colpi di scena. Con le indagini di Michele che avanzano e il ciclone Micaela pronto a scuotere ancora di più i personaggi di Palazzo Palladini, cosa ci riserverà l’episodio di domani? Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo!

Micaela non molla e decide di fare la guerra a Gabriela. Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap che tiene davanti allo schermo i telespettatori sin dal 1996. Il ciclone Micaela è tornato e non accenna a placarsi; intanto proseguono le indagini di Michele su Assane. Ma scopriamo meglio cosa succederà nell'episodio di venerdì 19 giugno. Dov'eravamo rimasti Giulia aveva raggiunto Luca a casa di Gianluca Palladini, ma ha dovuto fare i conti con un'amara verità : il compagno non ha alcuna intenzione di tornare con lei a casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it