Un nuovo modello di turismo sostenibile in Etruria

Immaginate un turismo che rispetta il patrimonio, valorizza le comunità locali e lascia un’impronta positiva nel cuore dell’Etruria. In un territorio ricco di storia e bellezze naturali, un nuovo modello sostenibile sta rivoluzionando il modo di viaggiare, integrando crescita economica e tutela ambientale. Questo approccio innovativo promette di trasformare la regione in una destinazione ancora più affascinante e responsabile, aprendo nuove opportunità per visitatori e residenti.

Roma, 19 giu. (askanews) - Il turismo in Etruria, comprendente le regioni del Lazio, Toscana e dell'Umbria, puo vivere una fase di trasformazione grazie a un nuovo modello che punta sulla sostenibilità e sull'inclusione delle comunità locali. Secondo i dati della Regione Umbria, nel 2023 si è registrato un incremento significativo degli arrivi e delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente, con 2.657.096 arrivi e 6.875.738 presenze. Questo trend positivo è stato confermato anche in Toscana, dove il ritorno dei turisti internazionali ha segnato una ripresa rispetto al 2022. Tiziano Cerasa, esperto commercialista che segue diverse aziende del settore, sottolinea che "la chiave del successo risiede nell'integrazione delle risorse locali e nella promozione di un turismo che rispetti l'ambiente e valorizzi il patrimonio culturale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un nuovo modello di turismo sostenibile in Etruria

