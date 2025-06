Un ministero della Pace la proposta dei movimenti cattolici

In un'epoca di tensioni e divisioni, i movimenti cattolici avanzano una proposta rivoluzionaria: la creazione di un Ministero della Pace. Notarstefano di Azione Cattolica sottolinea che non si tratta solo di istituire un nuovo dicastero, ma di riappropriarsi del dialogo come strumento fondamentale della politica. Un’occasione per costruire un’Italia più unita e pacifica, riaccendendo il cammino verso un autentico confronto civile.

Notarstefano (Azione Cattolica): "Non si tratta solo di creare un nuovo dicastero ma di tornare a mettere il dialogo al centro della politica".

Un “Ministero della Pace” per avviare reali politiche educative; La pace non è un’utopia; Per la Pace risorse concrete, ecco perché serve un ministero, l'idea dell'Azione Cattolica.

