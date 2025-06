Un goal per te | omaggio alla memoria di Gerardo Spiniello

Un omaggio speciale alla memoria di Gerardo Spiniello, figura iconica e pioniera del Centro di recupero, prende vita con il torneo di calcetto “Un goal per te”. Domani, alle 16:00, i Campetti Rossi di via Marsico ad Avellino si trasformeranno in un palcoscenico di sport e solidarietà, celebrando la sua eredità e il suo impegno. Un evento che unisce comunità e ricordo, perché ogni goal è un tributo al suo spirito indomito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un goal per te. Proseguono le iniziative di “Casa sulla Roccia” nell’ambito del programma di eventi per celebrare il quarantennale della struttura. Domani pomeriggio (venerdì 20 giugno), start ore 16.00, presso i Campetti rossi “Hugo e Jego” di via Marsico, ad Avellino, torneo di calcetto in ricordo di Gerardo Spiniello, figura storica del Centro, in quanto fu il primo operatore della Comunità di recupero non appena Casa sulla Roccia, 40 anni fa per l’appunto, aprì i battenti. Una persona che ancora oggi è nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, per la sua semplicità e disponibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it