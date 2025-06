Un esaltante carnevale estivo | gli Imagine Dragons incantano Padova Dan We love you

L’estate a Padova si infiamma con un carnevale musicale sotto il cielo stellato, grazie agli Imagine Dragons. Dopo il sold out della prima data, il 18 giugno, la band torna giovedì 19 per regalare emozioni indimenticabili. Preparatevi a un concerto esplosivo, tra ritmo travolgente e atmosfere magiche: ecco com’è andata la prima serata e cosa ci aspetta questa sera!

Parte ufficialmente la stagione dei grandi concerti negli stadi a Padova con gli Imagine Dragons. Quella del 18 giugno, prima delle due date andate sold out, è stata l’evento clou della serata padovana. Si replica giovedì 19 giugno, sempre dalle 21. Cosa aspettarsi? Ecco com’è andata la prima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Un esaltante carnevale estivo: gli Imagine Dragons incantano Padova, Dan "We love you"

In questa notizia si parla di: imagine - dragons - padova - esaltante

Gli “Imagine Dragons“ al La Maura dopo 3 anni (e un passato incombente) - Dopo tre anni, gli Imagine Dragons tornano a Milano all’Ippodromo La Maura, questa volta senza legami festivalieri.

Un esaltante carnevale estivo: gli Imagine Dragons incantano Padova, Dan "We love you" https://ift.tt/WLQkUiJ https://ift.tt/Soah0CP Vai su X

Un esaltante carnevale estivo: gli Imagine Dragons incantano Padova, Dan We love you; Iron Maiden, il 13 luglio 2025 allo stadio Euganeo di Padova l'unica tappa italiana del nuovo tour mondiale: come acquistare i biglietti; IRON MAIDEN a Padova domenica 13 luglio 2025.

Un esaltante carnevale estivo: gli Imagine Dragons incantano Padova, Dan "We love you" - Uno show incredibile: Dan Reynolds ha una presenza scenica magnetica, sa cantare, sa emozionare e soprattutto sa come farsi guardare. Secondo padovaoggi.it

Imagine Dragons, festa per 40 mila a Padova - Trentatré gradi percepiti, bottigliette d’acqua per rinfrescarsi, cappellini (quasi tutti rigorosamente con il logo della band) e occhiali da sole indossati fin dal primo pomeriggio: la prima delle ... Lo riporta informazione.it