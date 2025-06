Un corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica

Se sei un genitore o un caregiver, non puoi perdere questa opportunità: un corso gratuito dedicato alla sicurezza in età pediatrica, pensato per darti strumenti concreti e pratici per proteggere i tuoi piccoli. A Arezzo, il 19 giugno 2025, potrai apprendere le manovre salvavita e la gestione dei traumi attraverso sessioni teoriche e dimostrazioni dal vivo. L’evento è su...

Arezzo, 19 giugno 2025 – Un incontro di formazione per aiutare i genitori e i caregiver ad acquisire le giuste informazioni sulla sicurezza in età pediatrica e la gestione dei traumi, con dimostrazione di manovre salvavita e di disostruzione delle vie aeree. Attraverso indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche saranno illustrate le principali azioni da mettere in campo per agire con tempestività fino all’arrivo dei soccorsi. L’evento è su prenotazione telefonando al numero 3357455091 (lu-ve ore 8.00 - 17.30) o scrivendo a [email protected] perché il numero dei posti è limitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica

