Un carico di speranza per il Togo Vestiti letti e macchinari medici | Vanno dove c’è bisogno di tutto

Un gesto di grande cuore si sta preparando a Castel San Pietro, dove una comunità unita si mobilita per portare speranza al Togo. Sabato mattina, un furgone carico di vestiti, letti e macchinari medici partirà alla volta di un paese bisognoso, dimostrando come la solidarietà possa superare ogni confine. È un esempio tangibile di generosità che ispira e ricorda che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La speranza, infatti, si costruisce con il cuore.

La generosità di Castel San Pietro per regalare speranza al Togo. L'appuntamento è già fissato per sabato mattina quando un furgone, l'ennesimo, imboccherà il cortile di Silvana Negroni, cardiologa in pensione e fondatrice da anni dell'Associazione 'Speranza Italia', e spalancherà il portellone posteriore. Ne uscirà qualche ora dopo carico di materiale di ogni genere perché, dicono proprio alcuni volontari castellani che si spendono per la raccolta e che spesso mettono mano al portafogli anche per pagare il carissimo viaggio dei container in direzione Africa, "in Togo non c'è bisogno di qualcosa, in Togo c'è bisogno di tutto".