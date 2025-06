Un camion dopo l' altro sopra al ponte ma un cartello lo vieta e nessuno vigila

Un ponte sull'Arno a Buonriposo, tra Arezzo e Capolona, si trasforma in una corsa rischiosa per i mezzi pesanti, nonostante il divieto ben visibile. La segnalazione arriva dai residenti, esasperati dall'assenza di controlli e dalla presenza costante di camion che mettono a rischio sicurezza e stabilità della struttura. Il video che accompagna la denuncia parla chiaro: la situazione è urgente e richiede interventi immediati per tutelare chi vive e lavora in zona.

La denuncia arriva direttamente dai residenti: "Quel ponte dovrebbe essere interdetto ai mezzi pesanti. Ma nessuno controlla". A corredo c'è un video che parla da solo. Mostra il ponte sull'Arno a Buonriposo, località al confine tra il comune di Arezzo e quello di Capolona (frazione di.

