Un autista per lo scuolabus

Se sei un autista con passione per il trasporto sicuro e affidabile, questa è l'opportunità che fa per te! Un'azienda di trasporti a Monza cerca un professionista con patente D e CQC per gestire servizi scolastici e noleggi. Se sei disponibile anche nei fine settimana e desideri una posizione stabile, inviaci il tuo CV a [email protected], rif. 15APR253. Unisciti al nostro team e fai la differenza ogni giorno!

Azienda di trasporti con sede nella provincia di Monza ricerca un autista autobus scuolenoleggio. La risorsa, in possesso di patente D e CQC, si occuperà di trasporto scolastico e noleggio con scuole e gruppi. Richieste trasferte e disponibilità sabato e domenica. Si offre contratto full time determinato o indeterminato. Inviare cv a [email protected], rif. 15APR253.

