Un augurio ai maturandi e a Venditti | scoprire che la matematica non è fredda è poesia che pensa

Auguri ai maturandi e a Venditti, ricordando che la matematica, lontana dalla freddezza, è anche poesia e scoperta. Mentre affrontate questa sfida, lasciate che i numeri vi guidino con curiosità e passione, perché dietro ogni formula può nascondersi un mondo di emozioni e possibilità. La vera vittoria è trovare il senso tra i dati e le parole, costruendo un cammino che unisca cuore e mente.

"Ai maturandi dico non fate della matematica il vostro mestiere. Non siate calcolatori, non fatevi schiacciare dai risultati, noi pensavamo alla poesia non ai sold out". Antonello Venditti, con le sue parole ai maturandi, ha voluto opporre la poesia alla freddezza dei numeri, ma ha mostrato, forse inconsapevolmente, di conoscere poco ciò che la matematica realmente rappresenta. Se è vero che viviamo in un’epoca ossessionata dagli indicatori quantitativi, dai dati di audience, dalle visualizzazioni, dai “sold out”, e se è vero che queste cifre rischiano di soffocare le passioni e i talenti, è altrettanto vero che non è questa la vera matematica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un augurio ai maturandi e a Venditti: scoprire che la matematica non è fredda, è poesia che pensa

