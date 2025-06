Un aperitivo con l’arte nel chiostro del museo diocesano di Milano

Immagina di sorseggiare un cocktail tra le meraviglie dell’arte, sotto le stelle nel suggestivo chiostro del Museo Diocesano di Milano. Dal giugno, questa esperienza unica unisce cultura e convivialità, offrendo ingressi serali a prezzi accessibili e l’opportunità di ammirare due straordinarie mostre fotografiche. Un’occasione perfetta per vivere l’arte in modo originale e coinvolgente, lasciandosi catturare dall’atmosfera magica del luogo.

Si chiama così l’iniziativa partita a metà giugno, che per oltre un mese offrirà al pubblico entrate serali al prezzo medio di un aperitivo, consentendo anche di visitare due prestigiose mostre fotografiche. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Un aperitivo con l’arte nel chiostro del museo diocesano di Milano.

In questa notizia si parla di: aperitivo - arte - chiostro - museo

Aperitivo con l'arte, a Sappanico anche un'artista stimato dal regista Pedro Almodovar - Sabato a Sappanico si è svolto "Aperitivo con l'arte," un evento patrocinato dal Comune e organizzato dall'associazione Anti Degrado.

AGENDA DELLA SETTIMANA ? Martedì 17 giugno ore 18.30 | 60 min Aperitivo con l’arte. Capolavori impossibili Bosch, Il giardino delle delizie (Museo del Prado, Madrid) Conversazione con Luca Frigerio, scrittore e giornalista Sia in presenza c Vai su Facebook

Un aperitivo con l’arte nel chiostro del museo diocesano di Milano.; Tornano gli “Aperitivi in Museo”: il Museo di Storia Naturale di Venezia celebra l’estate tra scienza, storie e sapori della Laguna; Mostra e aperitivo a 12 euro in un cortile stupendo di Milano, l’iniziativa da non perdere.

Aperitivi tra le opere d'arte al Museo Lia della Spezia - Aperitivi tra le opere d'arte al Museo Lia della Spezia con il vino delle Cinque Terre per gli ospiti internazionali della città. Lo riporta ansa.it

La Spezia, aperitivi tra le opere d'arte al Museo Lia - Aperitivi tra le opere d'arte al Museo Lia della Spezia con il vino delle Cinque Terre per gli ospiti internazionali della città. Riporta ilsecoloxix.it