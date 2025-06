Un antico ceppo d’ancora romana ritrovato nei fondali marini sulla costa del Cilento | un prezioso tesoro archeologico

Un antico ceppo d'ancora romana, recuperato nei fondali del Cilento, rappresenta un prezioso tesoro archeologico che rivela secoli di storia marittima. L'operazione di recupero, condotta con professionalitĂ dai carabinieri subacquei di Napoli e l'associazione Asso, apre una finestra sul passato remoto della regione. Questo ritrovamento non solo arricchisce il patrimonio culturale, ma ci invita a scoprire le storie sommerse che ancora attendono di essere svelate.

Un'importante operazione di recupero archeologico ha avuto luogo nei fondali marini tra Acciaroli e Pioppi, nel celebre tratto di mare antistante Torre La Punta, nel Cilento. I carabinieri subacquei di Napoli, con il supporto dell'associazione Asso, guidata da Mario Mazzoli, hanno riportato alla luce un antico ceppo d'ancora in piombo, risalente probabilmente all'epoca romana. Questo ritrovamento non solo arricchisce il patrimonio storico-culturale della regione, ma rappresenta anche un passo significativo verso la valorizzazione e la tutela del patrimonio subacqueo. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Un antico ceppo d’ancora romana ritrovato nei fondali marini sulla costa del Cilento: un prezioso tesoro archeologico

