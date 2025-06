Un anno fa l' inchiesta sulle molestie all' Università | Nessun passo avanti è stato realizzato

Un anno fa, le testimonianze di studentesse universitarie di Ravenna rivelavano molestie sia nei pressi che all’interno del campus. Nonostante le denunce, i passi avanti sono ancora assenti e le riforme promesse restano sulla carta. È il momento di agire con decisione e determinazione per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutte. Per questo, è fondamentale chiedere alle istituzioni di passare dalle parole ai fatti e mettere in pratica cambiamenti concreti.

