Un aiuto al Codice Rosa kit per chi ha subìto violenza

In un gesto di solidarietà e speranza, i Lions Club della Toscana si impegnano a supportare le vittime di violenza con il nuovo “Aiuto al Codice Rosa Kit”. Questa iniziativa, ideata da Vittoria Doretti, rappresenta una carezza all’anima per chi attraversa momenti difficili, offrendo strumenti concreti al Pronto Soccorso. Un passo importante verso un territorio più sicuro e attento alle esigenze di chi ha subito violenza.

Grosseto, 19 giugno 2025 – “E’ una carezza all’anima”, dice Vittoria Doretti, ideatrice e referente regionale del Codice Rosa, in merito al kit da destinare alle persone che hanno subìto violenza e si affacceranno al Pronto soccorso. I Lions Club della Toscana sostengono la Rete del Codice Rosa. Grazie ad uno specifico service, infatti, le associazioni lionistiche hanno contribuito alla fornitura di kit da destinare alle persone che hanno subìto violenza e che vengono assistite nei Pronto soccorso degli ospedali della Asl Toscana Sud Est. Per poter garantire la presenza di un numero deguato di kit in base alle necessità sono state prese di considerazione le statistiche degli accessi per violenze, quindi saranno 350 kit forniti ogni anno per un triennio agli ospedali. 🔗 Leggi su Lanazione.it