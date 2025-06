Nell'arena della Formula 1, la tensione tra talenti e strategie può sfociare in momenti di grande dramma internazionale. La recente decisione della Red Bull di interrompere bruscamente il rapporto con Liam Lawson, dopo un solo Gran Premio del 2025, solleva interrogativi sul fragile equilibrio tra collaborazione e competizione. Ora, con azioni legali in corso, il mondo della F1 si trova ad affrontare una crisi che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Umiliazione di stampo internazionale: azioni legali della Red Bull Ora la F1 rischia grosso. Non sempre c'è collaborazione e gioco di squadra all'interno di un team di F1. Bisogna trovare gli equilibri giusti e non è facile. Dopo appena due Gran Premi nel 2025, la Red Bull Racing ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto con Liam Lawson, definito il peggior compagno di squadra che Max Verstappen abbia mai avuto nel team austriaco. Il neozelandese, infatti, si è rivelato largamente insufficiente: nelle qualifiche accumulava in media nove decimi di distacco dal campione olandese e in gara faticava anche solo a lottare nel gruppo di metà classifica.