Umbria ha il cellulare in tasca | studentessa esclusa dall' esame di maturità e riammessa d' urgenza dal Tar

In un giorno di grande tensione come quello degli esami di maturità, una giovane studentessa di Terni si è trovata al centro di una vicenda che ha fatto discutere. Il suo cellulare in tasca le è costato l’esclusione dall’esame di italiano, ma grazie all’intervento d’urgenza del TAR, lei è stata riammessa, dimostrando come anche nelle situazioni più complicate la giustizia possa fare la differenza. La storia mette in luce l’importanza di conoscere i propri diritti e di agire con determinazione.

