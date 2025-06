Umberto Boccioni perché il futurista figura nella seconda prova dello scientifico alla Maturità 2025

Perché Umberto Boccioni, figura chiave del futurismo, viene scelto come argomento nella seconda prova dello scientifico 2025? La risposta risiede nel modo in cui il suo stile rivoluzionario si collega allo studio di funzione, al centro della prova, attraverso un dettagliato parallelo tra movimento artistico e matematico. Questo legame rende l’approccio multidisciplinare un esempio stimolante di come arte e scienza possano incontrarsi per svelare nuove prospettive di comprensione.

Lo studio di funzione al centro della seconda prova prende il via da un dettaglio di un'opera dell'artista.

