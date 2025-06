Umbertide sparatoria davanti a un bar | due feriti

Una tranquilla giornata si è trasformata in scena di tensione a Umbertide, dove una sparatoria davanti a un bar a Verna ha lasciato due feriti. L'evento, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, ha sconvolto la comunità locale e sollevato numerosi interrogativi sulle cause dell’accaduto. Mentre le autorità indagano, molte persone assistite dalla scena si chiedono quale oscuro motivo possa aver scatenato questa violenta escalation. La vicenda continua a svilupparsi.

Umbertide (Perugia), 19 giugno 2025 – Sparatoria davanti a un bar a Verna di Umbertide. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno. Due persone sono rimaste ferite. Non si conoscono al momento le ragioni che hanno portato alla sparatoria, tra le ipotesi un regolamento di conti per questioni di droga. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio e molte persone avrebbero assistito alla scena. Lanciato l'allarme al 112 sul posto sono arrivati il prima possibile i carabinieri e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti.