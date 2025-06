Ultim’ora Gattuso-Italia | tifosi sconvolti

L’Italia ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico, suscitando emozioni contrastanti tra i tifosi. Dopo settimane di sondaggio e riflessioni, la Nazionale ha deciso di affidargli il compito di guidare gli azzurri verso il Mondiale del 2026. Una scelta che ha già scatenato reazioni appassionate e, ora, tutti si chiedono: sarà Gattuso l’uomo capace di riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale?

L’Italia pare aver scelto Gennaro Gattuso in ottica futura per la panchina: adesso pare a riguardo ci sia una news incredibile. E così, alla fine, dopo qualche sondaggio qua e là, la Nazionale italiana ha deciso su chi affidarsi per sostituire Luciano Spalletti nel ruolo di CT: parliamo di Gennaro Gattuso. Leggenda del Milan e del calcio italiano, eroe del mondiale 2006, non ha una missione facile. Deve portare gli azzurri ai mondiali del 2026, competizione alla quale l’Italia manca all’appello dal 2014. Oltre dieci anni che pesano tantissimo su quella che è – insieme alla Germania – la seconda nazionale con più mondiali conquistati nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Gattuso-Italia: tifosi sconvolti

