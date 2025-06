Ultimissime Juve LIVE | esordio vincente per i bianconeri al Mondiale per Club le parole di Tudor dopo il match di Washington

Ultimissime Juve LIVE – 19 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 18 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 17 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 16 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 giugno 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Al Ain Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca; Ulsan Sundowns 0-1: esordio vincente per i sudafricani; Yildiz titolare in Al Ain Juve: Tudor ha già deciso. Ultime.

Mondiale per Club, esordio super per la Juve: Al Ain travolto 5-0 - La Juventus regala spettacolo sul campo nel suo debutto al Mondiale per Club. Riporta tg24.sky.it

Esordio vincente Juve al Mondiale per Club, Al Ain travolto 5-0 - Buona, anzi buonissima la prima dei bianconeri che all'Audi Field di Washington si presentano c ... msn.com scrive