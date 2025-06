Ultima Generazione niente processo per il blitz a Palazzo Zabarella

In una decisione che sancisce un importante precedente, il Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento contro gli attivisti di Ultima Generazione coinvolti nel blitz a Palazzo Zabarella. Questa sentenza apre nuove riflessioni sulla libertà di protesta e sull’impatto delle azioni civiche nel dibattito pubblico. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale il rispetto dei diritti di espressione in un contesto democratico.

Niente processo: questa la decisione presa oggi, giovedì 19 giugno, in Tribunale a Padova dalla giudice per le udienze preliminari Laura Alcaro nei confronti di otto attivisti di Ultima Generazione indagati a vario titolo per alcune azioni dimostrative di cui si erano resi protagonisti in città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ultima Generazione, niente processo per il blitz a Palazzo Zabarella

In questa notizia si parla di: ultima - generazione - niente - processo

A Cugnoli installato un nuovo Atm Postamat di ultima generazione - È stato recentemente installato un nuovo ATM Postamat di ultima generazione presso l'ufficio postale di Cugnoli, situato in largo Umberto I.

Quello che mi inorridisce – più di ogni altra cosa – è che oggi di fronte all’aula bunker in cui si svolgeva il processo, c’erano 200 ultras a manifestare per i loro capi. Non gli interessa niente delle accuse, delle condanne, dei reati. Questo è spaventoso. https://fa Vai su Facebook

Ultima Generazione, niente processo per il blitz a Palazzo Zabarella; Bloccarono la strada sedendosi sull'asfalto: come è andato a finire il processo agli attivisti di Ultima Generazione; Ultima Generazione: Firenze, ricorso alla Corte Costituzionale.

Ultima Generazione: Firenze, ricorso alla Corte Costituzionale - Nel corso del processo per l’imbrattamento della sede regionale del Ministero Economia e Finanza, il giudice ha sollevato la questione della legittimità ... Da pressenza.com

Bloccarono la strada sedendosi sull'asfalto: come è andato a finire il processo agli attivisti di Ultima Generazione - Contestualmente, altri attivisti dello stesso movimento sono stati assolti per aver bloccato la strada davanti al Colosseo di Roma nel novembre 2022. Scrive milanotoday.it