Ullrich sbalordito da Pogacar | Io e Pantani neanche avremmo pensato di fare quello che ha fatto

Jan Ullrich, leggenda del ciclismo, si mostra sbalordito dalla straordinaria vittoria di Pogacar al Delfinato, ammettendo che nemmeno lui e Pantani avrebbero mai immaginato di compiere un’impresa simile. L’ammissione di Ullrich sottolinea quanto il talento dell’attuale campione sia fuori dal comune, lasciando tutti senza parole e alimentando la discussione su chi possa essere il vero erede delle grandi sfide ciclistiche del passato. Continua a leggere.

Jan Ullrich elogia Pogacar dopo il Delfinato: impressionato dalla vittoria in volata si lascia andare ad un paragone con la sua epoca tirando in ballo anche Pantani.

