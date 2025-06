UlisseFest 2025 | Edoardo Prati sul palco del Teatro delle Muse in Come è profondo il mare

Preparati a vivere un'esperienza unica all'UlisseFest 2025! Ancona ospiterà Edoardo Prati sul palco del Teatro delle Muse, in una serata che promette emozioni profonde e riflessioni intense. Con il suo tour "Come è profondo il mare", Prati farà rivivere la magia dell'Odissea tra poesia antica e contemporanea. Non perdere questa anteprima imperdibile, che ti condurrà in un viaggio tra mito e realtà, pronti a scoprire quanto può essere profondo il nostro mare interiore.

ANCONA - Un evento imperdibile come anteprima del Lonely Planet UlisseFest. Edoardo Prati, una delle voci più sorprendenti del panorama culturale italiano, arriva ad Ancona con la prima data del tour Come è profondo il mare, un progetto teatrale che con i versi di Omero e la poesia contemporanea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - UlisseFest 2025: Edoardo Prati sul palco del Teatro delle Muse in "Come è profondo il mare"

