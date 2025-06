Ufficiale Silvio Baldini lascia Pescara! Il tecnico motiva la sua scelta

Dopo mesi di incertezza e rinvii, Silvio Baldini ha annunciato ufficialmente la sua partenza dal Pescara, lasciando i tifosi sgomenti. Le sue parole rivelano una scelta maturata tra le difficoltà e il desiderio di nuove sfide, confermando i sospetti di molti: “Tanto tuonò che piovve”. Ora, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo: la panchina biancazzurra è pronta ad accogliere un nuovo allenatore, con la speranza di tornare presto a sorridere.

Tanto tuonò che piovve. Le preoccupazioni dei tifosi hanno trovato riscontro nella realtà, dopo i continui rinvii al rinnovo:Silvio Baldini lascia il Pecara e la panchina biancazzurra è ora vacante. Queste le parole del tecnico affidate a un personale comunicato stampa a motivare la sua decisione.

