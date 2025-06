UFFICIALE – Parma scelto il post Chivu | il nuovo allenatore è Cuesta

Dopo l’addio di Chivu all’Inter, il Parma ha scelto un volto fresco e ambizioso per guidare la squadra: Carlos Cuesta, giovane promessa del calcio. Questa decisione segna un nuovo capitolo per il club emiliano, che punta sulla crescita e sulla valorizzazione dei talenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa audace mossa e cosa aspettarci dal futuro del Parma sotto la guida del suo nuovo allenatore.

Dopo l’addio di Chivu, che ha scelto di abbracciare l’avventura all’Inter, il Parma ufficializza il nuovo allenatore: si tratta del giovanissimo Carlos Cuesta. Ecco tutti i dettagli dell’accordo. SOSTITUTO – Ancora un cambio in panchina in Serie A, questa volta dipeso da una scelta precisa dell’Inter. Dopo che i nerazzurri hanno strappato Cristian Chivu, succeduto a Simone Inzaghi, il Parma è stato costretto a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Carlos Cuesta, generando grande stupore. Il tecnico, che ha avuto la possibilità di fare esperienza in Premier League, come vice di Mikel Arteta all’ Arsenal, è il tecnico più giovane a sedersi su una panchina di Serie A. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Parma, scelto il post Chivu: il nuovo allenatore è Cuesta

In questa notizia si parla di: parma - scelto - chivu - allenatore

Scelto l’arbitro di Parma-Napoli: quest’anno ha già diretto 4 volte gli azzurri - Per la 37ª giornata di Serie A, il Napoli si prepara ad affrontare il Parma al Tardini, in una sfida cruciale per mantenere il primato in classifica.

Carlos Cuesta è l'allenatore scelto dal Parma per sostituire Chivu. Ha 29 anni e diventerà il tecnico più giovane nella storia della Serie A. Scelta rischiosissima, visto che lo spagnolo non ha mai guidato una squadra da allenatore principale ma sempre da vice. Vai su Facebook

#Parma scelto il nuovo allenatore! Vai su X

Parma, scelto il successore di Chivu; Il Parma ha scelto Carlos Cuesta per la panchina: chi è il successore di Chivu; Parma: scelto il giovanissimo Cuesta per sostituire Chivu, al Bari ecco Fabio Caserta.

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, assistente di Arteta - Sorpresa per la panchina del Parma, che ha scelto il sostituto di Cristian Chivu - Da msn.com

Parma, scelto il nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, ex assistente di Arteta - approdato all'Inter: il club emiliano ha deciso di puntare, secondo Sky Sport e Fabrizio Romano, sul classe 1995 Carl ... Lo riporta informazione.it