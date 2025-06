UE | procedura di infrazione contro l’Italia sulla presunzione di innocenza

L'Italia rischia una procedura di infrazione da parte dell'UE per non aver recepito correttamente le norme sulla presunzione di innocenza. Bruxelles evidenzia che il nostro paese non ha adottato adeguate misure restrittive sull’uso di contenzioni fisiche in pubblico, sollevando preoccupazioni sui diritti fondamentali. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni importanti sul rispetto delle libertà civili nel nostro territorio. È fondamentale quindi intervenire prontamente per allinearsi agli standard europei e tutelare i cittadini.

Per Bruxelles, l'Italia non ha recepito correttamente le disposizioni relative alle limitazioni all'uso di misure di contenzione fisica in pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: procedura di infrazione contro l’Italia sulla presunzione di innocenza

In questa notizia si parla di: italia - procedura - infrazione - presunzione

