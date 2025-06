UE | procedura di infrazione contro l’Italia sulla direttiva armi da fuoco

La direttiva fissa standard minimi comuni per l'acquisizione, il possesso e il commercio di armi da fuoco civili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE: procedura di infrazione contro l’Italia sulla direttiva armi da fuoco

In questa notizia si parla di: direttiva - armi - fuoco - procedura

I due uomini sono stati individuati e bloccati dalla polizia nei pressi di una masseria nelle campagne di Grottaglie. Giannattasio si è arreso subito, mentre Mastropietro ha ingaggiato un altro conflitto a fuoco, nel quale è stato ferito mortalmente. Quando i polizio Vai su Facebook

Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia sulla direttiva sulle armi da fuoco; Porto d’armi: requisiti, come si ottiene la licenza, sanzioni previste; Come fermare il terrorismo: quali sono le misure adottate dall’UE? | Tematiche | Parlamento europeo.

Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia sulla direttiva sulle armi da fuoco - La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di costituzione in mora per non aver correttamente recepito alcune disposizioni della ... Scrive ansa.it

Carta Europea d’Arma da Fuoco: requisiti, procedura di rilascio e normative da conoscere - e utilizzare le proprie armi da fuoco all’interno dell’Unione Europea. Segnala cacciapassione.com