Ue, Dombrovskis conferma asimmetria in regole deficit e spese difesa.

Valdis Dombrovskis, Commissario europeo all’Economia, mette in luce un’asimmetria nelle regole del Patto di stabilità che penalizza chi cerca di aumentare le spese in difesa, mettendo in discussione l’equilibrio tra disciplina fiscale e sicurezza nazionale. Questa conferma apre un dibattito cruciale sulle future politiche economiche europee, sollevando interrogativi sulla flessibilità dei vincoli comunitari. La questione si fa sempre più urgente: come potrà l’Europa trovare un equilibrio tra stabilità e autonomia strategica?

Roma, 19 giu. (askanews) – Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis ha confermato la presenza di un problema di asimmetria, nelle regole del Patto di stabilità e di crescita, sulle procedure per deficit eccessivo e l’eventuale ricorso alla clausola nazionale di sospensione del Patto stesso per aumentare le spese in difesa. In pratica, le regole penalizzano i Paesi che devono uscire da procedure per deficit eccessivo già in corso. Oggi a mettere in rilevo il problema è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della necessità di “aggiornare” le regole che altrimenti rischiano di apparire “stupide e senza senso”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

