Ucraina Putin | Pronto a incontrare Zelensky a fine negoziati

In un contesto internazionale ancora più complesso, Vladimir Putin si dichiara pronto a incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati tra Mosca e Kiev. La disponibilità del leader russo si inserisce in un quadro di tensioni e diplomazia, mentre il Cremlino non mostra preoccupazioni per il riarmo della NATO. Quali sviluppi si prospettano in questa intricata partita diplomatica? Restate sintonizzati per scoprire come evolveranno le trattative.

Vladimir Putin si è detto “pronto” a incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo come nella “fase finale” dei negoziati tra Mosca e Kiev. Il presidente russo lo ha chiarito in un incontro con i giornalisti delle agenzie di stampa straniere a San Pietroburgo. Il capo del Cremlino ha anche affermato che il riarmo della Nato non preoccupa per la Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Pronto a incontrare Zelensky a fine negoziati”

