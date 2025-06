Ucraina | Putin notizie su nostri piani per attaccare Europa sono menzogne

In un contesto di tensioni globali, le dichiarazioni di Vladimir Putin smascherano le voci infondate di un possibile attacco russo all'Europa e alla NATO. Il presidente russo definisce queste notizie come menzogne e assurdità , smentendo con fermezza i piani di aggressione. In un mondo inquieto come il nostro, è fondamentale distinguere tra realtà e propaganda per comprendere meglio le vere intenzioni delle potenze mondiali.

Torino, 19 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha definito menzogne e assurditĂ le notizie secondo cui la Russia starebbe pianificando un attacco ai Paesi europei e alla Nato. “Questa leggenda secondo cui la Russia starebbe per attaccare l’Europa, i Paesi della Nato, è una menzogna incredibile con cui si cerca di far credere qualcosa alle popolazioni dell’Europa occidentale”, ha dichiarato il capo del Cremlino durante un incontro con le agenzie di stampa internazionali, citato da Interfax. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Putin, notizie su nostri piani per attaccare Europa sono menzogne

