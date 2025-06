Ucraina Medio Oriente Africa Perché la terza guerra mondiale è a pezzi L’opinione di Di Leo

Oggi assistiamo a un conflitto globale frammentato, dove le crisi in Ucraina, Medio Oriente e Africa disegnano un quadro complesso e articolato di guerra asimmetrica. La terza guerra mondiale, ancora in corso, si manifesta non solo con scontri armati, ma attraverso minacce ideologiche, economiche e digitali. Per comprendere meglio questa evoluzione, analizziamo l’opinione di Di Leo, che ci guida nel decifrare le dinamiche di un mondo in guerra, pezzo dopo pezzo.

Oggi c’è una terza guerra mondiale a pezzi, le cui schegge colpiscono ogni continente. Ucraina, dove l’integrità di uno Stato è minata da un’aggressione imperialista. Medio Oriente, dove le democrazie sono sotto attacco sistematico. Africa, dove i jihadisti spezzano popoli e spezzano futuri. La guerra, oggi, non è solo militare. È asimmetrica, ideologica, economica. Dove non arrivano i carri armati, arrivano i mercenari digitali, i trafficanti, gli estremisti, i corrotti. E i confini non sono più le linee che vedevamo sulle mappe: sono porosi, violati, ignorati. Questo scenario ha visto, nel 2024, oltre 120 conflitti armati attivi nel mondo (fonte: Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED); ha provocato più di 110 milioni di sfollati e profughi (fonte: UNHCR Global Trends 2024); ha riportato nel cuore dell’Europa la realtà della guerra convenzionale ed ai suoi confini una instabilità continua. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ucraina, Medio Oriente, Africa. Perché la terza guerra mondiale è a pezzi. L’opinione di Di Leo

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Guerra in Medio Oriente, guerra in Ucraina, ma c'è la Juventus da Trump, alla Casa Bianca. A volte sembra di vivere in una realtà parallela Vai su X

#PapaLeoneXIV, a fine #udienzagenerale, esprime lo strazio provocato nel cuore della Chiesa dalle grida dei popoli di Ucraina e Medio Oriente. "La guerra è sempre una sconfitta", dice citando #PapaFrancesco. E poi, richiamando #PioXII, afferma: "Nulla è p Vai su Facebook

Guerra in Ucraina, tregua possibile? Putin invita Zelensky: la verità su Russia-Iran - Mentre la guerra in Ucraina prosegue, Putin si dice pronto a trattare con Zelensky, stringe i rapporti con la Cina e sfrutta il conflitto Israele- Da quifinanza.it

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Veto di Ungheria e Slovacchia al Consiglio Ue su stop ... repubblica.it scrive