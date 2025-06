Ucraina il presidente Zelensky visita il luogo dell’attacco russo a Kiev

Il coraggio e la determinazione di Zelensky si manifestano ancora una volta nel cuore di Kiev, dove il presidente ha visitato il quartiere colpito dall’attacco russo. Un gesto di solidarietà e resistenza che ricorda al mondo l’urgenza di fermare la violenza e cercare una soluzione duratura. In un momento così critico, la presenza di Zelensky si trasforma in un simbolo di speranza e resilienza per tutta l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì mattina il quartiere Solomianskyi di Kiev, dove martedì un missile russo ha colpito un edificio residenziale uccidendo 28 persone. “Questo attacco ricorda al mondo che la Russia rifiuta il cessate il fuoco e sceglie di uccidere”, ha scritto Zelensky su Telegram. Nel video pubblicato dal leader ucraino, insieme al capo dell’Ufficio presidenziale Andrii Yermak, al ministro dell’Interno Ihor Klymenko e al capo dell’Amministrazione militare di Kiev Tymur Tkachenko, Zelensky ha ispezionato il luogo dell’attacco e ha deposto dei fiori accanto alla parte distrutta dell’edificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, il presidente Zelensky visita il luogo dell’attacco russo a Kiev

In questa notizia si parla di: zelensky - kiev - presidente - attacco

Prima telefonata tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino: «Ho invitato il Pontefice a Kiev» - In un significativo primo contatto telefonico, Papa Leone XIV ha conversato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Macron denuncia il 'cinismo' di Putin dopo l'attacco a Kiev Emmanuel Macron, parlando con i reporter al G7 canadese, ha denunciato il "completo cinismo" di Vladimir Putin dopo l'attacco a Kyiv. Su X ha scritto: "con il presidente Zelensky al G7. In solidarietà c Vai su Facebook

Zelensky al G7: "Non basta il sostegno, serve agire" — Canada alza la pressione su Mosca La guerra in Ucraina entra nel giorno 1.210 con una notte di tensione e violenza, segnata da un pesante attacco su Kiev che ha causato almeno dieci morti e https://la Vai su X

Putin: Sì a un incontro con Zelensky, ma a fine negoziati - Pyongyang invierà migliaia di operai e sminatori militari in Russia; Ucraina, il presidente Zelensky visita il luogo dell'attacco russo a Kiev; Attacchi russi su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky: «Puro terrorismo».

Zelensky depone un mazzo di rose rosse davanti a un palazzo distrutto dagli attacchi russi a Kiev - Secondo quanto riportato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso il suo canale Telegram, Il Leader ucraino si è recato presso a Kiev per deporre un mazzo di rose rosse davanti a un gratta ... Come scrive ilgiornale.it

Ucraina, il presidente Zelensky visita il luogo dell'attacco russo a Kiev - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato giovedì mattina il quartiere Solomianskyi di Kiev, dove martedì un missile russo ... Riporta stream24.ilsole24ore.com