Ucciso per un debito di droga sentenza ribaltata in appello | due ergastoli

Una svolta importante nel caso Faucitano: la Corte d'assise d'appello ha ribaltato la sentenza di assoluzione, confermando due ergastoli per Carmine Alfano e Marcello Adini. La vicenda, avvolta nel dramma di un omicidio legato a un debito di droga, riaccende i riflettori sulla giustizia e sui rischi della criminalitĂ organizzata. La veritĂ , ancora una volta, emerge piĂą forte, lasciando intravedere speranze di giustizia definitiva.

Carcere a vita confermato per Carmine Alfano. Ergastolo - rispetto all'assoluzione di primo grado - anche per Marcello Adini. Sullo sfondo c'è l'omicidio di Armando Faucitano, ucciso il 26 aprile del 2015 in piazza Falcone e Borsellino a Scafati. La Corte d'assise d'appello ha confermato, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ucciso per un debito di droga, sentenza ribaltata in appello: due ergastoli

