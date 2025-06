Ucciso a 17 anni nel ristorante a Capua l'aiuto cuoco fermato | Si è accoltellato da solo mentre mi picchiava

Una tragedia sconvolge Capua: Hawlader, 23 anni, è in carcere con l'accusa di aver ucciso il 17enne Alagie Sabally durante una colluttazione nel ristorante dove entrambi lavoravano. La vicenda solleva molte domande sulla dinamica degli eventi e sulla gestione della violenza in ambienti di lavoro. Mentre le indagini proseguono, il caso sottolinea l'importanza di interventi per prevenire simili tragedie e tutelare i giovani coinvolti. Continue to follow for updates.

Era stato chiamato a lavorare per la sola giornata di ieri al ristorante della masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua (Caserta), il 17enne gambiano, ospite di un centro per migranti, ucciso a coltellate nella cucina al culmine di una lite a Vai su Facebook

Capua, 17enne ucciso in masseria: resta in carcere l’aiuto cuoco - Durante l’udienza, alla presenza dei sostituti procuratori Mariangela Condello e Gionata Fiore, Hawlader, assistito dall’avvocato Paolo Di Furia, ha ... Si legge su cronachedellacampania.it